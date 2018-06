Végre egy megfizethető terepkombi, ami nem is néz ki rosszul - Lada Vesta SW Cross teszt

Több mint 20 centiméter a hasmagasság, nem fog fennakadni

Idén márciusban, az AMTS kiállításon debütált a Lada Vesta normál kombi, és emelt futóműves „terepes” változata, a nem csak a tervezési filozófiájában, hanem a nevében is a nyugati divatot követő SW Cross. Pontosan olyan hosszúak a kombik, mint a négyajtós Vesta (4,41 m), még a hátsó lámpájuk sem különbözik, amivel a gyártási költségeket szorította vissza a Lada.

A tengelytáv 2635 mm, vagyis pont annyi, mint a Dacia Logané, ami nem véletlen

A régi, kocka alakú kombik kora már a Ladánál is véget ért. A Volvónál befutott, de 2011-ben a Ladához átcsábított brit Steve Mattin formatervezési igazgató és csapata mutatós formatervet dobott össze, persze igazából az SW Cross kiegészítők (fényezetlen műanyag védőelemek, matt ezüst tetősín, 17 colos felnik, alsó védőlemez, krómozott kipufogóvég) azok, amik igazán sokat dobnak a látványon, a normál Vesta kombi szürkébb egyéniség.

A hátsó tetőoszlop tetejét feketére fényezik, ettől úgy tűnik, mintha a tető lebegne a kocsi fölött. Még az Opel is alkalmazza ezt a trükköt az Astra kombin

Sportosan esik a Vesta tetővonala, de a hátsó utasok még ennek ellenére is 2,5 centivel nagyobb fejteret élvezhetnek, mint a szedánban. Viszont a hátsó lábtér nem nagyobb, mivel a Dacia/Renault származék padlólemeznek a tengelytávját nem nyújtották meg. Persze erre nem is volt szükség, a Lada csúcsmodellje így is a legtágasabb autók közé tartozik az alsó-középkategóriában, két felnőtt kényelmesen elfér a hátsó sorban. Kényelmesek az ülések, a színes betétes üléskárpit a külső fényezéshez passzol, a csúcsverzióban hátra is jutott ülésfűtés és töltésre alkalmas USB-port.

Az X-motívum az orron és az oldalakon is visszaköszön

Már a Comfort felszereltség is tartalmazza a külső kiegészítőket, a manuális klímát, az automata fényszórót és esőérzékelős ablaktörlőt, a 3 szivargyújtó csatlakozót (elöl, hátul és a csomagtérben), a sötétített üvegezést, az audiorendszert, a deréktámaszos, állítható magasságú vezetőülést, a négy elektromos ablakemelőt, az elektromos, fűthető tükröket, az első ülésfűtést, a könyöklőt, a hűthető kesztyűtartót, a négy irányba állítható multifunkciós kormányt, az első-hátsó parkolóradarokat, a tempomatot és a távirányítós központi zárat.

A műszerfek árnyékoló csövek mélyén vannak, a bajuszkapcsolók a Renault-tól származnak

A 250 ezer forinttal drágább Lux ezeken felül érintőképernyős fedélzeti menürendszert, navigációt, magas hangszórókat, automata klímát, és segédvonalat berajzoló, szép képű tolatókamerát ad. Kár, hogy bőrborítás még ebben a verzióban sem jutott a kormányra és a váltóra, de pár tízezer forintból utólag ezt is könnyű orvosolni egy műhelyben.

Puha tömésűek és kényelmesek az első ülések

Ami még nem tetszett, hogy a műanyagok erős szaga első beüléskor fejbe vágja az embert, de az idő múlásával ez biztosan enyhülni fog. A felhasznált anyagok minősége is nagy némi kívánnivalót maga után, a műszerfal teteje kőkemény, az ablakemelők gombjai ridegek, kellemetlen tapintásúak, és egyik ablaknál sem automata a mozgatás. Viszont az érintőképernyőn futó fedélzeti menürendszer gyorsan reagál a lenyomásra, és a hangminősége is meglepően jó. SD kártyáról, pendrive-ról és bluetooth-kapcsolaton keresztül is képes zenét lejátszani.

Pohártartós könyöklő, ülésfűtés és USB-töltő is van hátul

Egy kombinál természetesen a csomagtartó is lényeges elem, a Ladáé 480 literes, vagyis pont akkora, mint a szedáné. Viszont a kivehető álpadló elemek alatt is kialakítottak több kisebb rekeszt, amelyek még 95 literrel növelik a rakodóteret, így már a nagy vetélytárs Dacia Logan MCV-t is lepipálja az orosz rokon, igaz, csak 2 literrel. Oldalt is vannak hálós rekeszek, és a 12 V-os csatlakozó is kellemes meglepetés. Hazánk útjain elengedhetetlen egy pótkerék, ami szerencsére a Vesta SW Crossból sem hiányzott. Nem a kocsi kerekeivel azonos könnyűfém keréktárcsát, hanem egy 15 colos acélfelnit adnak, ballonosabb abronccsal. Legalább nem „virsli” szükségpótkereket, amivel 80-ra kellene lassítani.

A padló alatt is több kisebb rekeszt találunk a 480 literes csomagtérben

Csak egyféle motorral rendelhető az SW Cross, a Lada saját fejlesztésű, 1,6-os, 16 szelepes benzinese 106 lóerős. Saját mérés szerint kb. 12 másodpercig tart a Vestának a százas sprint, a végsebességet már a gyári adatból tudjuk, ami 180 km/óra. Manapság szokatlan, hogy kicsit nehezen kel életre a motor, 1-2 másodpercig forgatja az önindító, mire végre beindul.

A műanyag burkolatok miatt nem sok látszik az 1,6-os benzinmotorból

A rugalmasság érezhetően rosszabb, mint az azonos motorral szerelt, de két mázsával könnyebb Grantában vagy Kalinában, persze gyakori váltásokkal azért könnyen tartható a forgalom tempója. Mint minden kis szívómotor, a kicsi, és magasan ébredő csúcsnyomaték (148 Nm/4200 ford.) miatt ez is megérzi, ha megterhelik az autót, minden újabb utassal érezhetően romlik a menetdinamika, teljes terhelésnél alaposan kell gondolni az előzéseket.

A régimódi ablaktörlőket nem rejtették a motorháztető alá

Az Euro 6b kibocsátási normát teljesítő motor hivatalos átlagfogyasztása 6,9 liter, a gyakorlatban ezt országúton lehet elérni, városban 9, autópályán 8 literrel érdemes számolni. Az ötfokozatú manuális váltó már nem Renault termék, mint a négyajtós Vesta esetében, hanem a VAZ saját fejlesztése. Szerencsére így sem kell tartani tőle, viszonylag pontosan lehet kapcsolni, egyedül az a fura, hogy milyen szögben áll a kar bizonyos fokozatokban.

Hosszúak a rugóutak, ezért is lépi át szépen az úthibákat

Fontos változás a Vesta szedánhoz képest, hogy a várhatóan nagyobb terhelés miatt a kombik megerősített futóművel készülnek, újak a rugók és a lengéscsillapítók is, az SW Cross szélesített nyomtávot és hátsó tárcsafékeket is kap. Ezen kívül a futóművét 2,5 centivel meg is emelik, hogy könnyebben mozogjon terepen: a 20,3 centiméteres hasmagassága már bőven elegendő ahhoz, hogy összkerékhajtás nélkül is felmenjen a telekre vezető kijárt földúton az autó. 18 fokos első, és 22 fokos hátsó terepszögeivel a valódi szabadidő-autók között sem kell szégyenkeznie.

Gyorsan reagál az érintésre a központi képernyő

Az elöl MacPherson, hátul csatolt lengőkaros futómű hangolása jól eltalált, a magas tömegközeppont ellenére sem érezni imbolygósnak, bizonytalannak a Vesta, és az úthibákat is meglepően jól kirugózza, ahogy egy kelet-európai autótól várja az ember. Meglepően jó a tapadás, épeszű tempóig semlegesen kanyarodik az orosz kombi, amiben minden bizonnyal a 205/50-es Pirelli gumiknak is nagy szerepe van. Viszont aki terepen is használná az autót, annak a 17 colos könnyűfém felni és peres gumi nem ideális, de az SW Crosst csak ilyen kerekekkel szállítják.

Csak a Crosshoz lehet majd rendelni a feltűnő „Mars vörös" metál színt, de a tesztautó fehérje is jól mutat

Vezetés közben csak az indirekt áttételezésű, nehezen tekerhető kormánykerék igényel megszokást, egyébként a menetkomfort és a zajszigetelés is kielégítő, még autópálya-tempónál is normál hangerővel lehet beszélgetni az utastérben. A fékek megfelelően lassítják a kocsit, a puha fékpedál nyomáspontja jól érezhető.

Az SW Cross 80 kilóval nehezebb a szedánnál, de még így is csak 1255 kilót nyom, a terhelhetősége 475 kg

Az SW Cross terepcsomag a Comfort felszereltség esetén 450, a Luxnál viszont csak 250 ezer forinttal emeli meg a vételárat a normál kombihoz képest, ami már eleve 300 ezer forinttal drágább a Vesta szedánnál. Így az SW Cross csúcsváltozata 4,499 millió forintba kerül, ehhez már csak robotizált automata váltót (250 ezer forint), a fehértől eltérő fényezést (119 ezer forint), illetve a hátsó ülésfűtést+fűthető szélvédőt (50 ezer forint) lehet hozzá tenni. Ennyi pénzért más márkáknál nem lehet jól felszerelt, emelt futóműves, divatos megjelenésű, tágas autóhoz jutni, ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a Lada presztízse nem éppen magas, és hogy a kocsinak van pár olyan bosszantó tulajdonsága, amit már egy Dacia is levetkőzött.

Szöveg és kép: Gulyás Péter